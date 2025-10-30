Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el empresario argentino radicado en Rio de Janeiro desde 1995, que transformó las comunicaciones de la favela más grande de esa ciudad desarrollando un novedoso sistema de WiFi abierto y televisión para la población de menores recursos.
Dante Quintero describió la situación actual en la ciudad brasileña y, al respecto, reflexionó sobre lo que está ocurriendo como resultado del operativo llevado a cabo contra el Comando Vermelho.
"Los tentáculos de negocios van desde depósitos, bebidas, transportes de combustibles, redes de wifi, el narcotráfico se ha deformado”.
“Durante los últimos seis años se ha visto que las redes de narcotraficantes han avanzado en territorio de una forma brutal”.
“Esto va a seguir un largo tiempo, lamentablemente”.
Etiquetas: Comando Vermelho, Dante Quinterno, Proyecto WIFI, Río de Janeiro