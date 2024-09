Las recomendaciones del carnicero influencer que es furor en redes

El influencer de la carne Maurito Laurens, es carnicero y es un furor en las redes sociales donde lo encontras como @maritolaurens y da consejos para comprar este producto y que te asegures sea de buena calidad.

"Recibí un montón de amenazas por estar mostrándole las cosas a la gente. Hay que ponerse del lado de laburante, y hoy cuesta mucho ganar el mango", expresó.

Laurens advirtió que es una de las claves a la hora de comprar carne para el asado es no pedir que nos muestren "la tira de asado de los 2 lados". "Tienen que mostrarnos el lado de la tira que no se ve. La tiene que dar vuelta y puedas ver si tiene o no grasa", mencionó.

Además el carnicero recomendó escaparle a la "carne envasada" porque usan la carne que no se pudo vender. "La pasan por una máquina y la sellan y la cierran al vacío. También se refirió a la "carne abombada", que es la que lleva mucho tiempo, toma un color gris y lo que suelen hacer es "lavar la carne o la ponen en gaseosa de limón y eso le realza el color".

Laurens dio varios consejos para que no nos engañen a la hora de comprar carne en las carnicerías.