Las razones detrás del doble sismo en Venezuela y el futuro de su actividad tectónica

Los históricos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa norte de Venezuela se produjeron debido a un fenómeno geológico inusual denominado "doblete sísmico". Los expertos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explicaron que el primer evento actuó como un sismo precursor que desestabilizó la corteza terrestre. Esto generó una transferencia brutal de tensión que, en cuestión de segundos, disparó una ruptura horizontal aún mayor en un segmento contiguo del sistema de fallas de Boconó, justo en la zona de fricción entre las placas tectónicas del Caribe y la Suramericana.

Por este tema, el geólogo y docente universitario, Eduardo Malagnino, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "estos sismo no debieron ser una sorpresa; las condiciones de la región son propensas a este tipo de movimientos y desplazamientos".

Malagnino, además, dijo que "este tipo de catástrofes responden a la liberación de energía que las fallas bloqueadas acumulan durante décadas o siglos, teniendo antecedentes históricos de gran intensidad en 1812 y 1900".

Al tratarse de movimientos superficiales —de entre 10 y 22 kilómetros de profundidad— y ocurrir sobre suelos blandos aluviales, la energía sísmica se amplificó exponencialmente hacia la superficie.