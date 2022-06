Las quejas por problemas sanitarios se expresan con diversas manifestaciones

DESCARGAR

Durante el movil del programa Muchas Gracias, Javier Costarrelli realizó la cobertura de la manifestación frente a Casa de gobierno de integrantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS. Claudia Iturbe explicó que están realizando un paro por 24 horas y justificó esta medida al afirmar que "cuando un gobierno no escucha y no se sienta a dialogar necesitamos ir al paro".

Por su parte, el doctor Pablo Melonari, jefe del depto de inmunología del hospital Notti, aseguró que la situación del hospital Notti es crítica y expresó que "esto es producto de la mala política de salud de la provincia".

En relación a la crisis sanitaria, Costarelli también presenció la manifestación de la Red de trasplantados de Mendoza en reclamo por la falta cobertura por parte de la Obra Social de Empleados Públicos. “La medicación inmunosupresora es vital, debemos tomarla diariamente”, afirmó Claudia Correa, una mujer trasplantada que se manifestó frente a la legislatura. “Volver atrás porque no se hacen cargo de una solución pone en riesgo nuestra vida. Uno de los problemas graves que hay es que no tenemos cómo ampararnos en la ley Nacional de personas trasplantadas, pero no está reglamentada. Nadie la conoce. Los pacientes trasplantados están poniendo en riesgo su vida”