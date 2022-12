Las que buscan: madres e hijas

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó la campaña "Mamás que buscan" con el objetivo de invitar y convocar a madres que buscan a sus hijas e hijos nacidos en nuestro país y que por distintas circunstancias se vieron separadas al momento de su nacimiento. Esta invitación es para que se acerquen a la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad)

Actualmente se investigan más de diez mil historias de búsqueda de identidad de origen no relacionados con la última dictadura cívico-militar, son cerca de 450 las madres que se presentaron a esta convocatoria.

Mónica Ruz es una de protagonista de la campaña que inició la CONADI "Mamás que buscan" y conversó con Marcela Ojeda y le contó su historia.

En 1971 se enamoró, y quedó embarazada de su novio, que tenía trabajo en otra provincia. Su familia no la apoyó, y obligaron a Mónica a ocultar su embarazo. Tuvo a su hijo en abril de 1972, en un domicilio en la ciudad de Córdoba al que la llevó su familia, donde atendía la partera Flora Muñoz.

La partera, en connivencia con la familia de Mónica, le dijo que su hijo, un varón, nació muy grave, y que falleció horas después del nacimiento. No le mostraron el cuerpo. Mónica vio llorar a su hijo recién nacido, de apariencia saludable, y siempre dudó de esa versión. Muchos años más tarde comprobó, por un testimonio familiar, que tenía razón. Su hijo estaba vivo.

"En mi familia no se habló de mi hijo por años. Mi hermana me dijo que yo era la vergüenza de la familia y fue todo una gran angustia por la cual yo me sentí culpable, y al sentirme culpable decidí no hablar, no lo conté a nadie lo que me pasó con el bebé" contó Mónica.

" Yo amo a los hijos buscadores porque ellos están queriendo encontrar a su familia y eso es lo que yo deseo para mi hijo y la campaña espero que sirva para que las mamás se animen, sea somo haya sido, si se los robaron, si los tuvieron que entregar, les pido a las mamás que los busquen y creo que buscando vamos a tener un final feliz." afirmó Mónica.

En el segmento de Feminacida, Victoria Eger contó la historia de Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre quien desapareció hace 10 años y su mamá lo sigue buscando, pese que al juicio por homicidio está concluido la justicia no hizo nada por la búsqueda del cuerpo.

Marcela también conversó con Alejandra Perdomo, realizadora de cine documental, contó en primera persona su recorrido en la búsqueda de su mamá biológica

"Es difícil explicarlo porque yo con mis viejos de crianza nunca hablé de este tema, nunca pude hacerlo salvo cuando era muy chica y a mi me desbordaba la inquietud de no verme parecida a ellos" contó Alejandra

"Yo nací en 1964 y es como que la sociedad argentina cree que la vulneración de derechos a la identidad se dio durante la dictadura entonces resultaba muy difícil hablar de este tema porque nadie te sabía orientar y como iniciar el reclamo entonces fue un proceso en principio en solitario" contó Alejandra.

"A mi edad yo no sé si voy a encontrar una familiar o saber quién fue mi madre, pero lo que uno necesita, por lo menos a mi me pasa, es que necesito construir una historia que me lleve a saber y conocer la verdad, eso es el común denominador que tenemos todos" afirmó Alejandra.

Y agregó "seguimos exigiendo porque hoy sigue siendo muy fácil apropiarte de una niña o un niño, por la falta de controles y como decimos que en un momento de absoluta vulnerabilidad, a una mujer joven, o que va sola, no se la cuida para que pueda hacerse cargo del bebé".