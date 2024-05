Las puertas de Taquimilán ¿Y si el tiempo no fuera lineal?

En “Espléndida Siesta” hablamos con Darío Altomaro, actor neuquino que protagoniza con Mariano Panelo “Las Puertas de Taquimilán” de Eduardo Spagnuolo. Que se estrena hoy en el Cine Gaumont a las 20.45 y tendrá funciones diarias hasta el 15 de mayo.

DESCARGAR

SINOPSIS

Aunque en el pasado estuvieron enfrentados por la Conquista del Desierto, hoy, más de 10 años después, Martín responde a aquella amistad profunda y ayuda a Ceferino a cumplir su deseo y una ancestral creencia mapuche: elegir su manera de morir. Ceferino no quiere morir internado, rodeado de máquinas y gente a quienes no les puede ver los ojos. Él va a cruzar una puerta del pueblo fantasma de Taquimilán. Entrará en una de esas casas de un pueblo mágico que, año tras año, cruza el tiempo y el espacio y surge contra las cordillera como testimonio de que el tiempo, quizás, no sea lineal. Esa es la forma en la que él va a reunirse con sus ancestros. Y quizás, a través de una de esas puertas, en algún momento, volverá.