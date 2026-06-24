Las predicciones de Giorgio Armas para el Mundial 2026: "Es doblemente positivo que Messi y Argentina sean de cáncer"

El astrólogo y apasionado del fútbol Giorgio Armas conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional y habló sobre las posibilidades que tiene la Selección Nacional de salir campeona en el Mundial 2026. Sobre el cumpleaños de Lionel Messi y Juan Román Riquelme y su coincidencia el 24 de junio.

"El 24 de junio es un numero cabalístico. Es un número poderoso y de nacimiento de líderes. Si le agregamos cáncer y un país del mismo signo, del que es además Argentina, esto une fuerzas. Estas fechas son muy intensas emocionalmente", dijo.

Armas mencionó que suma en los astrológico que el país y Leo Messe sean ambos de cáncer: "Son dos factores positivos para este Mundial. Aparte, se agrega el signo tauro de Lionel Scaloni, y al elemento agua de cáncer, se agrega el de tierra de tauro, y eso puede dar frutos".

"Los líderes en el mundo suelen ser de 3 signos: cáncer, escorpio y leo. Aunque leo suele ser un poco traicionero, porque el ego se le escapa de las manos. Escorpio es más manipulador y pensante, y cáncer más emocional y más humilde", agregó.