“Las perturbaciones energéticas generan colapso del servicio”

“La situación es muy grave porque hay un factor de perturbaciones energéticas que se incrementaron notablemente en estas semanas que nos genera mucha preocupación a los actores del mercado, nosotros somos distribuidores pero no sabemos a ciencia cierta donde se genera este fenómeno, es una cuestión de ingeniería muy profunda y estamos haciendo un estudio de emergencia para determinar las causas. Cuando no se pueden amortiguar las perturbaciones eso deriva en el colapso y las máquinas, por protección, salen de servicio y eso afecta principalmente al interior del Chaco y por supuesto también a los equipos en Resistencia. La principal causa es por el tipo de demanda que producen los equipos acondicionadores de aire, y cuando baja la temperatura dos o tres grados, se los usa menos y disminuyen los inconvenientes. Las obras de energía no se hacen de la noche a la mañana y estuvimos finalizando las más importantes en el 2016 y 2017, y ya eran necesarias antes de eso, y se dejaron pendientes otras como las que tienen financiamiento del gobierno nacional e internacional. Por eso en diciembre del 2019 dejamos muy claro que las prioritarias eran las de Puerto Vilelas, la de Puerto Bastiani y la de Presidencia Roque Sáenz Peña, dos de ellas ya están terminadas y la tercera tardará un año más en concretarse, todo esto en alta tensión, y en baja tensión SECHEEP ya invirtió más de 2600 millones de pesos. A todo esto se debe agregar que las temperaturas mínimas son muy altas y en horas de la noche la demanda es la misma que en horas de la siesta, esto no se veía desde hace muchísimo tiempo. En cuanto a tarifas no tenemos contemplado ninguna modificación”, dijo el presidente de SECHEEP.

