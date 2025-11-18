"Las pérdidas por el incendio en el polígono industrial de Ezeiza son supermillonarias”

El devastador incendio ocurrido en las instalaciones del polígono industrial de Ezeiza encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad y la resiliencia del parque fabril. Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, dialogó con Creer o reventar para analizar la magnitud del siniestro, sus consecuencias económicas y sociales, y los pasos que se deberán dar para reconstruir.

Aunque aún es difícil estimar con precisión el monto, "los daños materiales son cuantiosos, con pérdidas supermillonarias” y, tras detallar las compañías que sufrieron destrucción total, expresó: "Hay empresas que sin haberles llegado el fuego, les llegó la energía cinética del estruendo y les dejó la estructura a la miseria".

Según su relato, el fuego se inició en la empresa Logischem, dedicada a la logística química, y luego se propagó con fuerza hacia otras firmas vecinas como Iron Mountain, generando destrucción en varias plantas y daños estructurales significativos.

Para controlar el incendio fue necesario desplegar un operativo masivo: más de 900 personas participaron, junto con unas 70 dotaciones de bomberos. Las pericias para determinar el origen del fuego recién comenzarán, lo que añade incertidumbre sobre las responsabilidades y los mecanismos de prevención.

Por otro lado, Weiss expresó que los trabajadores siguen perteneciendo a las empresas afectadas, por lo que subrayó que "se les seguirá pagando sus salarios mientras puedan". "En principio todo sigue igual, pero en la zona afectada no hay producción", dijo.