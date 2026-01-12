Las ondas electromagnéticas: Arma que desarma

En este episodio especial, Adrián Korol propone un viaje intenso por el lado menos visible —y más decisivo— del espectro radioeléctrico.

El punto de partida es Caracas, comienzos de 2026: Una operación militar de fuerzas estadounidenses donde las balas no fueron lo único que voló: las ondas electromagnéticas se convirtieron en campo de batalla, arma estratégica y carta de triunfo.

Comunicaciones interferidas, enlaces anulados, silencios forzados y señales dominantes marcaron el pulso de una acción donde la guerra electrónica resultó tan letal como invisible.

Para entender cómo se llegó hasta ahí, el programa retrocede en el tiempo y recupera momentos en los que la radio contó la historia en tiempo real: El asesinato de John F. Kennedy; la caída de Saigón y el final de la guerra de Vietnam; las transmisiones radiales del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos; la muerte de Fidel Castro narrada por Radio Habana Cuba; el anuncio del fallecimiento de la Reina Isabel II en la BBC de Londres.

Luego, escuchamos comunicaciones sin encriptar de unidades involucradas en la operación “Resolución Absoluta”, antes de ingresar en un análisis riguroso del rol de la guerra electrónica, basado en 23 fuentes especializadas y asistido por un modelo de inteligencia artificial, que ayuda a ordenar, cruzar y contextualizar la información técnica y estratégica.

El episodio suma, además, una historia inquietante y fascinante: la emisora rusa de 4625 kHz, el célebre zumbido que lleva décadas emitiendo sin explicación clara.

Horas antes de los sucesos en Venezuela, esa señal alteró su rutina para transmitir “El lago de los cisnes”: el hecho recorrió medios y redes, y El Loco de la Azotea lo reconstruye con audio original incluido.

Y como cierre —a pedido del público—, el programa vuelve a su archivo propio para viajar a la Cordillera de los Andes y compartir una producción conmovedora sobre el rol decisivo de la radio en la Tragedia de los Andes, cuando una señal débil fue esperanza, puente y salvación.