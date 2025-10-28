Las mujeres solteras son más felices, según la ciencia

Investigaciones recientes han detectado que muchas mujeres sin pareja reportan niveles más altos de satisfacción con su vida, menor deseo de emparejarse y una mejor percepción de su bienestar personal. Según uno de los estudios más amplios de los últimos años, realizado por la University of Toronto con casi 6.000 personas, las mujeres solteras expresaron una mayor satisfacción con su estado civil, su calidad de vida y su vida sexual, y un menor deseo de tener pareja.

Sofía Veliz, abogada y especialista en políticas públicas con perspectiva de género, dialogó con Ramos generales y reflexionó sobre este fenómeno, en el que no se debe simplemente a estar sin pareja, sino a que muchas mujeres solteras acceden a mayor autonomía, desarrollo profesional, tiempo para sí mismas y redes sociales más sólidas, elementos que favorecen su salud mental y su calidad de vida.

Los datos sugieren que, al no asumir desde el inicio ciertas cargas domésticas, emocionales o de cuidado tradicionalmente asociadas a las mujeres en parejas, las solteras pueden disponer de más recursos personales para descansar, viajar o enfocarse en su trabajo.