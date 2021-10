Carla Arguello: “Las mujeres rurales alimentamos y sostenemos la vida”

“Este viernes 15 de octubre se realizará en la escuela 771 de Quitilipi en Encuentro Provincial de Mujeres Rurales en el que los ejes serán la visualización del trabajo de la mujer rural que casi nunca es conocido y los derechos que les asisten. Derechos en todos los aspectos, acceso a la tierra, acceso a la salud pública, al crédito, en definitiva, a ser reconocidas. En el Chaco tenemos entre 100 y 150 mujeres rurales. Tenemos pensado que todo lo que salga como conclusión de este encuentro sea llevado a los funcionarios, al gobierno y pedir que se actúe al respecto. La organización es fundamental. Somos mujeres que alimentamos y sostenemos la vida, y eso debe conocer la sociedad. Nuestra producción es sana, sin contaminantes porque debemos conservar la naturaleza y cuidar el medio ambiente. No estamos en contra de otros modelos de producción pero defendemos esta forma de hacerlo. Nuestro sector no está bien, porque la sociedad tiene una mente inclinada hacia el patriarcado y eso es mucho más fuerte en la ruralidad. No somos más ni menos que los hombres, pero el trabajo de fuerza en los trabajos pesados tenemos diferencias y se aprovechan de eso”, expresó la productora rural.

