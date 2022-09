Causas urgentes dialogó con la politóloga Patricia Gómez acerca del rol de las mujeres dentro de la política y cómo, según una encuesta, se conoció que el 80% de ellas declaró haber sufrido algún tipo de violencia de género dentro de éstos espacios.

“No es que antes no existía la violencia de género en las prácticas partidarias, sino que adquiere otro tipo de connotación a partir de la aparición de las redes sociales” manifestó Gómez, integrante del Observatorio No Sin Mujeres que reúne a 752 especialistas de 31 países. En este sentido también agregó “las mujeres no están en los ámbitos donde se toman decisiones”, por lo que estos procesos dentro de la política siempre se encuentran regidos por la agenda de los varones.

Acerca de los tipos de violencia que manifestaron las mujeres se encuentran exclusiones, interrupciones en el uso de la palabra y descalificaciones mediante peyorativo con su nombre; así como también los cuestionamientos sobre la maternidad argumentando que quienes "se desarrollan en la actividad política no cumplen su rol de madre”, comentó la entrevistada.