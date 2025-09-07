Las mujeres argentinas presentan un mayor nivel de bancarización que los hombres

De acuerdo con los datos proporcionados por Equifax, compañía global de big data, analytics y tecnología, 51,2% de la población bancarizada son mujeres.

No obstante, si bien las mujeres están más bancarizadas, se observa una mayor diversificación en los productos crediticios entre los hombres.

De las personas que tienen tarjeta de crédito y vigente al menos un préstamo, 55,18% son hombres mientras que un 44,82% son mujeres.

En ese sentido, Gabriel García Mosquera, gerente general de Equifax Argentina, señala: "Es fundamental seguir potenciando la inclusión financiera para que las personas puedan acceder a una amplia variedad de opciones de financiamiento, y de esta manera una mayor profundidad de crédito".

En cuanto a la situación crediticia general, 65,52% de la población argentina se encuentra bancarizada, mientras que 34,48% no lo está; y 84,69% cumple con sus obligaciones de pago sin atraso.

"Es fundamental generar hábitos como la puntualidad en los pagos o en la cancelación de deudas vencidas lo más temprano posible", agrega García Mosquera.

Asimismo, la tarjeta de crédito debe utilizarse con responsabilidad, manteniendo los gastos alineados a los ingresos habituales.

En los casos en los que se dificulte el pago, se recomienda evaluar alternativas con las entidades financieras, para poder encontrar soluciones acordes a cada necesidad.

La mayoría de la población bancarizada con al menos un producto de crédito en Argentina, utiliza tarjetas de crédito: 71% elige solo este producto para financiarse.

Se trata de una línea de financiamiento que permite realizar la compra en el momento y abonar el pago a futuro, asumiendo un compromiso de pago en la fecha de vencimiento.

Mientras que el 6,66% opta por elegir solo préstamos, a devolver en cuotas en un determinado período.

En tanto, 22,29% de la población argentina tiene ambos productos.

Como existen múltiples opciones de financiamiento que permiten asumir con responsabilidad los compromisos de pago, es fundamental conocer las alternativas para poder lograr una verdadera inclusión financiera, completan desde Equifax.