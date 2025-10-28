Entrevista a Alberto Benegas Lynch

28/10/2025

"Las metas que se propuso Milei son un ejemplo para el mundo"

El economista Alberto Benegas Lynch destacó el "extraordinario resultado electoral" de La Libertad Avanza en las pasadas elecciones legislativas y señaló que "está vinculado con las metas que se ha propuesto el presidente Javier Milei".

 

"Son metas que no solo son un ejemplo para la Argentina y revertir nuestro estatismo, sino que son un ejemplo para el mundo", afirmó.

En comunicación con Creer o reventar, sostuvo que "Milei está revirtiendo la decadencia con gran éxito" y manifestó: "Ahora, con mayor representación parlamentaria, se van a poder adoptar las medidas de las reformas laborales, jubilatorias, impositivas y tantas otras cosas que están en carpeta y que Milei está deseando aplicar pero por todas las restricciones políticas y algunas operaciones bastantes miserables no ha podido lograr aún".