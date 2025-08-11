"Las medidas anunciadas por Milei son para defender a los argentinos hoy vivos y los que están por nacer"

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara dos medidas para resguardar el déficit cero y la política monetaria, el economista Miguel Boggiano consideró que "es una manera de defender no solo a los argentinos hoy vivos, sino también a los que están por nacer".

"Cuando se impone un gasto que no se puede pagar, eso va acumulando deuda a lo largo del tiempo. Eso significa que los que vivan el día de mañana van a tener que pagar la cuenta de algo por lo cual ellos no usufructuaron", expresó.

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, Boggiano agregó: "Estas propuestas penales no deberían existir donde todo es intuitivo y prima el sentido común, pero en Argentina prima la ventaja política y querer sacar rédito a costa de los argentinos con medidas cortoplacistas, que son pura demagogia y espejitos de colores que pretenden engañar a la gente".