“Las Madres son intocables, ejemplo en el mundo y eso ya no se discute más”

Miguel Ángel Vázquez, intendente de Carcarañá, participó del acto de reconocimiento a ex combatientes de Malvinas. En ese marco, pidió homenajear también a Madres de Plaza de Mayo. Varios de los presentes se negaron, entre ellos el ex funcionario macrista y candidato a diputado nacional Juan José Gómez Centurión. Los detalles de lo ocurrido los contó en “Nacionalmente” la máxima autoridad carcarañense.

DESCARGAR

Como antecedente, comentó que “hace más o menos 15 días en nuestra Plaza Independencia tenemos pintados los pañuelos de las Madres y les pintaron arriba una escarapela. Tenemos filmaciones cuando hacen eso. Los volvimos a pintar y hace un par de días me invitaron a ese acto de homenajear a ex combatientes y les dije que iba a participar”, contó.

“Estuve ahí cuando llegaron, y en realidad vinieron a presentar su lista, sus candidatos. Agradecí a que hayan venido y me invitan a que me acerque al busto de San Martín y aproveché la oportunidad -con 5 mujeres de mi gabinete con una rosa cada una- para agradecer la visita y a nuestros héroes de Malvinas pero también a nuestras Madresd de Plaza de Mayo y los invité aque se sumen. Lo demás, es lo que se ve en los videos que se viralizaron, me atacaron, me dijeron de todo”. "Y las Madres para mí son intocables, son ejemplo en el mundo y eso ya no se discute más", añadió.