"Las lluvias en Corrientes afectan el centro y sur de la provincia"

Desde la mañana de este miércoles se espera que en el centro y sur de Corrientes se desarrollen tormentas que pueden dejar lluvias acumuladas de entre 80 y 160 milímetros (mm), que se suman a los más de 300 mm que estuvieron cayendo en los últimos dos días, según informó el SMN. El vicegobernador Pedro Braillard Poccard describió cómo repercutió el agua en parte de esa provincia y dijo que si bien hubo algunos evacuados la situación "está bajo control".

"Desde el centro y hasta el sur de la provincia hay lluvias. No hay muchos evacuados, no es un número que no sea manejable. El verano pasado hubo tremendos problemas de sequía y ahora se vino todo de golpe. El déficit que teníamos de agua, se vino todo junto. Por ahora, las cosas están bajo control", describió.

Braillard Poccard además se refirió al debate que se está llevando adelante en el Congreso sobre el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y dio su opinión: "Es muy importante que los ministros esten yendo a los debates, y expliquen el por qué se pide una norma determinada al Poder Legislativo. Ayer estuvieron y hoy estarán yendo. Se dijo tambiuén que harán las correcciones que se tengan que hacer. Así funciona el sistema. Eso es la base de todo".