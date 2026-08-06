Las Leonas disputarán desde el 15 de agosto el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026

Se viene el Mundial de Hockey Femenino que se disputará en Bélgica y Países Bajos y Sofía Toccalino, integrante de Las Leonas desde hace varios años, habló con el equipo de Pasión Nacional.

“Estamos muy confiadas y yo muy orgullosa del equipo que lo está dejando todo; es un privilegio y un orgullo enorme poder representar al país en esta Selección”.

Respecto del Mundial que se aproxima la “leona” aseguró que el grupo está para grandes cosas, queremos que la gente se sienta identificada con Las Leonas y buscaremos ser nuestra mejor versión”

“Sabemos que representamos un legado enorme, hace 20 años Las Leonas son lo que son y consiguen lo que consiguen por el gran esfuerzo que hacen y eso emociona, ver el entrenamiento, la entrega y el profesionalismo y queremos transmitir”

Argentina integra el Grupo B del certamen junto a Alemania, Estados Unidos y Escocia y Toccalino aseguró que el equipo está preparado para darlo todo en el certamen.