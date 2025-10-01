Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,88% en octubre

Así lo informó la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento de 1,88% en octubre por la aplicación de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el Indec.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 396.298,38 pesos (326.298,38 pesos de haber mínimo con aumento más 70 mil pesos de bono).

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 396.298,38 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 331.038,70 pesos (261.038,70 pesos de haber con aumento más 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 298.408,87 pesos (228.408,87 pesos de haber con aumento más 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 117.252 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 381.791 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 58.631 pesos para el primer rango de ingresos.