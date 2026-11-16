La Emisión en Español de RAE presentó un programa especial dedicado a Sandro, una de las figuras fundamentales de la música popular argentina. Durante la emisión recorrimos una etapa inicial de su carrera artística, cuando Roberto Sánchez comenzaba a construir su identidad musical interpretando versiones de grandes referentes internacionales del rock, entre ellos The Beatles, Chuck Berry y Bob Dylan. Un recorrido por aquellos primeros años que permite descubrir otras facetas de un artista que terminaría convirtiéndose en un ícono de la cultura argentina y latinoamericana.

Además, conversamos con Hugo Martínez, codirector junto a Yamila Seco de El temblor y la silla, Concierto Público #7. De cuando Pina conoció a Sandro.

Una emisión para recuperar la historia musical argentina, acercar sus protagonistas y compartir con las audiencias del mundo la riqueza de nuestra cultura.