"Las ideas aparecen de ver lo que hay y distinguir lo que falta"

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del director, coreógrafo y empresario, Personalidad Destacada de la Cultura Argentina, que lleva más de 43 años de trayectoria.

En la charla, Ricky Pashkus reveló que “de chico no estudiaba y lo que más me gustaba era bailar” y agregó que “lo que más tengo es calle, creé una carrera sin haber terminado el secundario”.

Al mismo tiempo, admitió que “dejé de bailar porque había una mirada homofóbica” y, por ello, a partir de la adolescencia, se inclinó por la actuación.

Recordó sus inicios profesionales y el antes y después que marcó el conocer a Lino Patalano: “me cambió la vida para siempre”.

“No sé si soy su heredero pero sí soy alguien que lo amó, lo respetó y con quien hizo más de 47 obras de teatro”, expresó.

“Yo no puedo dejar de estar pendiente de lo que intuyo y veo, hay que estudiar mucho pero hay que abrirse al no saber”, agregó.

Pashkus se refirió a sus exitosas producciones en cartelera “La Ballena” y “Pretty Woman” y anticipó para 2026 “Chicago”.

Por otro lado, dio cuenta de qué se trata el proyecto que codirige junto a Fernando Dente, el Instituto Argentino de Musicales, desde hace cinco años y donde tienen “800 alumnos”.

“Patalano es mi papá y Fer Dente es mi hijo”, reconoció el empresario que evaluó que “las ideas aparecen de ver lo que hay y de ver lo que falta”.