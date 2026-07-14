Las Horas Oscuras responde!

Hace unos días, a través de su cuenta en la red social X, un oyente de Nacional Rock hizo una consulta sobre una canción que había escuchado en el ciclo MixTape pero sin llegar a escuchar el título ni el artista.

Ese posteo llegó a Leo Acevedo y éste le llevó la consulta a Charly Subosky, productor de MixTape.

Este lunes en Las Horas Oscuras, juntos armaron un bloque con esa canción, "El bajón", una versión en castellano del tema "Lowdown" de la banda post punk Wire y "I am the fly", también de Wire por Pachuco Cadaver, la banda de Roberto Petinatto y Guillermo Picolini.