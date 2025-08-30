Las Guitarras Sensibles de Flores, invitados de lujo de "Soy Nacional"

La banda liderada por el músico y arreglador Guillermo Martel, artista de reconocida trayectoria en el género tanguero, se hizo presente en los estudios de Radio Nacional para conversar con Sandra.

“La música popular se aprende a tocar de manera grupal, es una cuestión social y cultural como hablar”, sostuvo Guillermo.

Las guitarras sensibles de Flores se nutre del sonido del tango criollo, especialmente de la guitarra de Grela pero también propone nuevas búsquedas.

El nombre de la agrupación alude al libro “Crónicas del Ángel Gris” del escritor argentino Alejandro Dolina.

Completan la formación Martín Duhalde (guitarra), Facundo Nicanor (guitarra) y Hernán Ielapi (guitarrón y voz).

En Soy Nacional, la agrupación anticipó de qué se trata el disco “Pillos y atentos” que presentará el 6 de septiembre en el Club Atlético Fernández Fierro, de la ciudad de Buenos Aires.