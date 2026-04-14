Las grandes composiciones del "Cuchi" Leguizamón

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, presentó un programa especial dedicado a la vida y obra de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, una de las figuras fundamentales del folclore argentino.

A través de un recorrido narrativo y musical, la propuesta abordó su aporte a la renovación del género, su vínculo con la poesía —especialmente junto a Manuel J. Castilla— y su profunda conexión con el paisaje cultural del noroeste argentino.

El programa puso en valor composiciones emblemáticas como “La Pomeña” y “Balderrama”, destacando el modo en que su obra logró trascender lo regional para convertirse en patrimonio cultural argentino.

RAE reafirma su compromiso de difundir la cultura argentina al mundo, acercando la obra del Cuchi Leguizamón a nuevas audiencias.