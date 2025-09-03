Las exportaciones siguen su ritmo ascendente y crecieron un 3,5% en agosto

Las exportaciones de bienes crecieron un 3,5% en agosto y las ventas al exterior alcanzaron en el mismo mes los 1.327 millones de dólares.

El principal producto de exportación fue la soja, que realizó ventas por 288 millones de dólares, lo que representa un incremento del 116% interanual y una participación del 22% en el total exportado.

El principal comprador de soja de Argentina fue China con adquisiciones por 253 millones de dólares, un 141% más que el año pasado, seguida por Argelia con 31 millones de dólares.

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones sumaron 9.000 millones de dólares, un 5,4% más que en el mismo período de 2024.

La carne bovina ocupó el segundo lugar del ránking exportador con 243 millones de dólares y un crecimiento interanual del 31%.

China y la Unión Europea lideraron las compras con 75 millones de dólares cada uno, representando el 62% de las ventas del sector, seguidos por Estados Unidos con 48 millones de dólares.

Los productos lácteos también mostraron un crecimiento exportador sólido con 90 millones dólares, un 18% más que en 2024), con ventas a Argelia por 41 millones de dólares.

El arroz creció 21% hasta 64 millones de dólares, con México, Brasil y la UE como principales destinos.

Los rubros Celulosa y Concentrados de bebidas fueron la excepción negativa, cayendo 26% y 27% respectivamente.