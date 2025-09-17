Las exportaciones mineras volvieron a crecer en julio y alcanzaron un récord

Las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron en julio un total de 438 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 67,3% y un récord histórico para el país que supera los niveles logrados en 2011.

Además, en los primeros siete meses del año, las exportaciones mineras sumaron 3.157 millones de dólares, consolidando su posición como uno de los motores de las ventas externas del país. El oro fue el principal protagonista de las exportaciones metalíferas, con envíos por 2.221 millones de dólares, el equivalente al 70% del total exportado.

La plata también mostró un crecimiento significativo, alcanzando 361 millones dólares de ingresos (11% del total exportado).

Los destinos más relevantes para los minerales argentinos fueron Suiza, Estados Unidos, China y Canadá, que en conjunto concentraron el 82% de las exportaciones en los primeros siete meses del año.

La Secretaría de Minería informó que las ventas al exterior de productos mineros significaron el 6,2% de las exportaciones totales argentinas en julio y el 6,7% en el acumulado de los primeros 7 meses de este año.

Estos índices equivalen a un incremento interanual en valores de 67,3% para el mes y un incremento interanual del 44,4% para el acumulado del año.

Por otra parte, el acumulado de 2025 se sitúa un 50,2% por encima del nivel promedio de 2010-2024 en estos meses.

En el caso del Litio, se exportaron un total de 51 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 51,5% (11,6% de las exportaciones mineras totales) y un aumento interanual en los volúmenes exportados del 94%.