Las exportaciones mineras crecieron 50% más que el promedio de los últimos 15 años

Pablo Furnari, especialista en negocios internacionales conversó con Nicolás Yacoy sobre el importante crecimiento que ha tenido el sector en los últimos meses.

Argentina registra un récord de exportación minera muy remarcado con un 50 % más que el promedio de los últimos 15 años con 4.000 millones de dólares.

"Furnari explicó que esa cifra responde básicamente a dos cosas el aumento del valor del dólar y un crecimiento en el litio que será el gran tema a futuro y el otro punto es lo que genera la minería como activador de otros sectores paralelos como la logística la distribución, el mercado energético y la construcción, entre otros".

Además detalló que la minería en la Argentina está concentrada básicamente en 5 provincias que son Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz y las exportaciones de este sector están dirigidas básicamente a 3 países que son India, China y Estados Unidos.

La charla derivó en la importancia del litio y las grandes posibilidades comerciales que ese mineral abre para nuestro país; como así también la entrada en vigencia del RIGI, el Régimen de grandes inversores, programa mediante el cual ya ingresaron oficialmente varias empresas al país.