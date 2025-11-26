Las exportaciones mineras alcanzaron un nuevo récord y generaron ingresos por casi US$ 5 mil millones

Las exportaciones mineras alcanzaron un nuevo récord en octubre con envíos al exterior por US$ 650 milllones y consolidar un acumulado de US$ 4.870 millones en los primeros 10 meses del año.

Así, el valor exportado en octubre creció un 45,4% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado de 2025 muestra un incremento del 34,6% respecto al mismo período de 2024.

La Secretaría de Minería destacó que este volumen exportado representa un crecimiento del 4% respecto al total exportado en 2024 y supera el nivel alcanzado en 2011, cuando el acumulado enero.octubre fue de US$ 4.082 millones.

En octubre, la participación de la minería en el comercio exterior representó el 8,9% de las exportaciones totales y el 6,9% en el acumulado anual de 2025.

Además, el volumen exportado en los primeros diez meses de 2025 se ubicó un 57% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2024 para ese lapso.

Los minerales metalíferos generaron ventas al exterior por US$ 525 millones en octubre, lo que marca un aumento interanual del 42,9% y el 80,8% de las exportaciones mineras del mes.

En este segmento se destaca el oro, con envíos al exterior por US$ 424 millones, lo que equivale al 65% del total minero exportado.

La plata experimentó un incremento del 60,8% respecto a octubre del año anterior, lo que generó US$ 36 millones adicionales por la exportación de mayores volúmenes a mayores precios.

En tanto, el litio consolidó su posición como segundo mineral más exportado en octubre, con ventas por US$ 105 millones y un crecimiento interanual del 71,8%, lo que constituyó un récord histórico para ese mes y explicó el 16,2% de las exportaciones mineras del período, impulsado por un aumento del 74% en los volúmenes exportados.

En relación a los destinos, Estados Unidos, India, China y Suiza concentraron el 77% de las exportaciones mineras de octubre por un equivalente a US$ 499 millones y el 80% del acumulado anual, de US$ 3.906 millones.

Actualmente, la minería representa menos del 1% del PBI y aporta menos del 6% de las exportaciones nacionales, pero las exportaciones del sector podrían alcanzar los US$ 25.000 millones en 2033 si el país logra concretar la mayoría de los proyectos en desarrollo y mantiene un entorno macroeconómico y regulatorio estable.