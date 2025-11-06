Las exportaciones de productos lácteos volvieron a crecer en septiembre

Las exportaciones de productos lácteos argentinos alcanzaron las 283.792 toneladas entre enero y septiembre, lo que equivale a un 6,7% de aumento interanual en volumen, y generaron ingresos por 1.161,8 millones de dólares, un 17,7% más que en el mismo período del año pasado.

Además, las ventas externas medidas en litros de leche equivalentes llegaron en el mismo período a los 2.108,6 millones, lo que implica un aumento interanual del 11,2%.

Así, las exportaciones de productos lácteos representaron el 25,4% de la producción total de leche del país.

El incremento de las exportaciones de productos lácteos se notó con fuerza en septiembre, cuando se exportaron 44.442 toneladas, un 22,5% más que en agosto, por un valor de 180 millones de dólares, un 21,8% más.

En relación a septiembre del año pasado, las cifras muestran un significativo crecimiento del 42,9% en volumen y del 55,7 en valor.

Brasil concentró el 45,9% del total exportado, seguido por Argelia con el 15,2% y Chile (8,3%), Rusia (4,8%), China (2,2%), Arabia Saudita (2,1%), Uruguay (2%), Estados Unidos (2%), Paraguay (1,9%) e Indonesia (1,6%).

El restante 14% se exportó al resto de los países.

En el caso de la leche en polvo entera, el principal producto de exportación, Brasil explicó el 50,5% de los envíos al exterior y Argelia el 39,1%, completando entre ambos casi el 90% del total. En volúmenes menores, también figuraron Venezuela (2,2%), Camerún (1,9%) y Costa de Marfil (1,3%).

En términos generales, los primeros nueve meses del año muestran un desempeño más sólido del sector exportador lácteo argentino, tanto en volumen como en valor. El aumento de los precios internacionales, sumado a la mejora en la colocación de productos en mercados estratégicos, permite cerrar el tercer trimestre con una perspectiva favorable para las industrias que orientan parte de su producción al exterior.