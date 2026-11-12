Las exportaciones de las pymes alcanzaron su mayor valor desde 2013

Entre enero y octubre de 2026, las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas crecieron un 22,9% interanual y sumaron un total de USD 9.328 millones.
Se trata del mayor monto acumulado para este período en los últimos 13 años, informó la Oficina del Presidente.
Durante estos diez meses, 7.348 pymes exportaron sus productos al mundo. Esta cifra representa un aumento del 3,8% en comparación con 2025 y se ubica un 8% por encima de los registros de 2023.
Crecimiento por tamaño de empresa
La expansión de las ventas externas se distribuyó de manera pareja en todo el segmento:
- Pequeñas empresas: +28,2%
- Microempresas: +24,7%
- Medianas empresas: +20,2%
Desempeño por grandes rubros
Todos los sectores productivos mostraron avances significativos en el acumulado del año:
- Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): +33,5%
- Manufacturas de Origen Industrial (MOI): +22,2%
- Productos Primarios: +19,1%
Los destinos más dinámicos
Varios mercados internacionales aceleraron con fuerza la compra de productos argentinos:
- India: +117,2%
- Italia: +46,6%
- España: +36,6%
- Estados Unidos: +27,1%
El impulso detrás de los resultados
Con estas medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, más de 7.000 pymes argentinas lograron salir a competir en el mercado global.
LAS EXPORTACIONES DE LAS PYMES ALCANZARON EL MAYOR VALOR DESDE 2013
Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones de las pymes crecieron 22,9% interanual y sumaron USD 9.328 millones, el mayor valor acumulado para el período desde 2013. 7.348 empresas exportaron, un 3,8% más que en 2025 y un 8% por encima de 2023.
El crecimiento fue parejo en todos los tamaños: Micro (+24,7%), Pequeñas (+28,2%) y Medianas (+20,2%). Por rubro, las Manufacturas de Origen Agropecuario crecieron 33,5%, las Industriales 22,2% y los Productos Primarios 19,1%. Entre los destinos más dinámicos se destacaron India (+117,2%), Italia (+46,6%), España (+36,6%) y Estados Unidos (+27,1%).
Economía ordenada y menos trámites para exportar. Con eso, que impulsaron el Presidente Milei y el Ministro Caputo, alcanzó para que más de 7.000 pymes salieran a competir.
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) November 12, 2026