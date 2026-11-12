Las exportaciones de las pymes alcanzaron su mayor valor desde 2013

Entre enero y octubre de 2026, las ventas al exterior de las pequeñas y medianas empresas crecieron un 22,9% interanual y sumaron un total de USD 9.328 millones.

Se trata del mayor monto acumulado para este período en los últimos 13 años, informó la Oficina del Presidente.

Durante estos diez meses, 7.348 pymes exportaron sus productos al mundo. Esta cifra representa un aumento del 3,8% en comparación con 2025 y se ubica un 8% por encima de los registros de 2023.

Crecimiento por tamaño de empresa

La expansión de las ventas externas se distribuyó de manera pareja en todo el segmento:

Pequeñas empresas: +28,2%

Microempresas: +24,7%

Medianas empresas: +20,2%

Desempeño por grandes rubros

Todos los sectores productivos mostraron avances significativos en el acumulado del año:

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): +33,5%

Manufacturas de Origen Industrial (MOI): +22,2%

Productos Primarios: +19,1%

Los destinos más dinámicos

Varios mercados internacionales aceleraron con fuerza la compra de productos argentinos:

India: +117,2%

Italia: +46,6%

España: +36,6%

Estados Unidos: +27,1%

El impulso detrás de los resultados

Con estas medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, más de 7.000 pymes argentinas lograron salir a competir en el mercado global.