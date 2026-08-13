Las exportaciones de las PyMEs alcanzaron el mayor valor de los últimos 13 años

Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas argentinas alcanzaron los US$6.446 millones durante los primeros siete meses de 2026, el nivel más alto registrado desde 2013 para ese período, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, las ventas externas de las PyMEs crecieron un 26% frente al mismo período de 2025.

Además, la cantidad de empresas exportadoras aumentó un 4% interanual y un 6,6% en comparación con el 2023.

Por tamaño, las microempresas registraron el mayor incremento, con una suba del 31,4% en sus exportaciones. Las pequeñas empresas aumentaron sus ventas al exterior un 30,1% y las medianas, un 22,9%.

Entre los principales rubros se destacan las Manufacturas de Origen Agropecuario, con un crecimiento del 35,2%, las Manufacturas de Origen Industrial, con 27,1%, y los Productos Primarios, con 23,5%.

Las PyMEs son empresas de menor escala que las grandes compañías, clasificadas principalmente de acuerdo con su nivel de facturación y actividad, y tienen una participación importante en la producción y la generación de empleo en el país.

Entre los productos que mostraron los mayores aumentos en sus ventas al exterior aparecen los alimentos preparados para animales, con un crecimiento del 327,8%; los productos químicos inorgánicos, con 118,1%; y los productos a base de almidón o fécula, con 105,5%.

También avanzaron los productos lácteos, huevos y miel, las hortalizas y tubérculos, y los productos vinculados a la sal, yeso, cales y cemento.

Los datos difundidos muestran así una expansión tanto del monto exportado como de la cantidad de PyMEs que lograron colocar sus productos en mercados internacionales durante 2026, con crecimiento en distintos sectores de la producción nacional.