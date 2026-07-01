Las exportaciones de la Economía del Conocimiento marcaron un nuevo récord

La Economía del Conocimiento alcanzó un nuevo máximo histórico y, por primera vez, superó los USD 10.000 millones en exportaciones durante un período de doce meses.

Según un informe de Argencon, entre abril de 2025 y marzo de 2026 las ventas externas de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) totalizaron USD 10.085 millones, un 11,7% más que en el mismo período del año anterior.

Con este desempeño, el sector se consolidó como el tercer mayor generador de divisas de la Argentina, detrás del complejo agroexportador y el energético.

La Economía del Conocimiento reúne actividades intensivas en talento e innovación, como el desarrollo de software, servicios informáticos, inteligencia artificial, biotecnología, industria audiovisual, videojuegos, servicios profesionales, ingeniería, arquitectura, diseño, consultoría, marketing, investigación y desarrollo, entre otras.

El informe destaca que el crecimiento fue impulsado por prácticamente todos los segmentos de la actividad. Los servicios profesionales lideraron las exportaciones con cerca de USD 6.500 millones, equivalentes al 63,7% del total.

En este rubro se incluyen servicios de contabilidad, ingeniería, arquitectura, consultoría, diseño, marketing y asesoramiento legal prestados desde Argentina a clientes del exterior.

En segundo lugar se ubicaron los servicios informáticos, que abarcan el desarrollo de software, programación, soluciones tecnológicas, videojuegos y soporte informático, con exportaciones cercanas a los USD 3.000 millones, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento del sector.

El presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea, afirmó que el nuevo récord "confirma la capacidad de Argentina para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos".

Señaló que el avance de tecnologías como la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para seguir expandiendo las exportaciones.

Por su parte, el director ejecutivo de la entidad, Leandro Mora Alfonsín, destacó que la Economía del Conocimiento mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido desde hace más de dos décadas.

Por último, sostuvo que el desafío es continuar ampliando la presencia internacional del sector, generar empleo calificado y consolidar a la Argentina como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento.