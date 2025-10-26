Las exportaciones de fruta crecieron un 12% y generaron ingresos por US$ 856 millones

Las exportaciones de fruta registraron un incremento interanual en los primeros 8 meses del año del 12% en volumen y del 18% en valor, lo que representa envíos al exterior por 818.705 toneladas e ingresos por US$ 856 millones.

En el caso de frutas de pepita, la campaña 2025 registró una producción de 1,18 millones de toneladas, superando en 9% a la producción del año anterior, según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las peras fueron responsables del 56% de las exportaciones con 661.290 toneladas de las cuales 290.115 se exportaron a Brasil, Estados Unidos, Rusia y Europa, como principales destinos comerciales, por US$ 236 millones de dólares.

En el caso de la manzana, la producción alcanzó unas 526.380 toneladas, un 15% frente a la temporada pasada, y la exportación fue de 64.915 toneladas por US$ 52 millones con destino a Brasil, Paraguay, Rusia, Bolivia y Países Bajos, entre otros.

En el resto de las frutas, que incluye las de carozo, finas, frutos secos, preparaciones y otras, las exportaciones totalizaron los US$ 144 millones, un 11% más que en 2024.

En este grupo se destacaron las nueces de nogal, con 4.895 toneladas por 17 millones de dólares exportados con destino a Italia, Turquía y Brasil, y las frutas finas con 5.047 toneladas por un monto de 14 millones de dólares con envíos a Estados Unidos, España y Emiratos Árabes.

También fue importante el aporte de las ciruelas secas, con 12.738 toneladas y exportaciones por 29 millones de dólares con destino a Brasil y Chile, principalmente.

Los cítricos representaron 366.401 toneladas por US$ 408 millones con un aumento del 21% en volumen y 26% en valor exportado principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, Rusia e Irlanda.