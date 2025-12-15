Las exportaciones de carne llegarán a los US$ 3.700 millones en 2025, el valor más alto de los últimos 15 años

El sector exportador de carne vacuna tendrá un 2025 histórico al alcanzar un ingreso de US$ 3.700 millones en el año, el valor más alto de los últimos 15 años, según el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), Mario Ravettino.

Ravettino aseguró que, a pesar de que en volumen los envíos se ubicarían por debajo de lo registrado el año pasado, los buenos precios internacionales permitirán alcanzar el importante monto que se logrará este año.

“Estaremos en las 700.000 toneladas de exportación de las 770.000 que estuvimos el año pasado y vamos a tener un incremento en el valor para llegar a los US$ 3.700 millones, que comparado con los US$ 3.000 millones del año pasado, nos da un 25% o un 26% de incremento interanual", agregó Ravettino.

El dirigente del sector cárnico explicó que “los mercados internacionales estuvieron firmes en materia de precios, con una caída en la última etapa, pero de acuerdo a nuestras proyecciones 2025 será el mejor año de los últimos 15".

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes se refirió a la ampliación del cupo de exportación a Estados Unidos de 20.000 a 80.000 toneladas.

Al respecto, señaló que "hay un pacto de confidencialidad” entre ambos gobiernos, pero que la misma no es una cuota, sino un acuerdo de reciprocidad arancelaria”.

"Serían 80.000 toneladas excedentes a las 20.000 que tenemos, pero de reciprocidad: eso quiere decir que pueden ir de Argentina a Estados Unidos y pueden venir de Estados Unidos a Argentina.

De arancel cero y de posiciones arancelarias similares a las 20.000, de manera tal que serían amplias y podríamos mandar una alta gama de productos como cortes de calidad”, remarcó Ravettino.

Por último, el dirigente rural dijo que la demanda de China "también impulsará el ritmo de las exportaciones hacia ese país en 2026 porque tiene mucha necesidad de incorporar proteína animal".