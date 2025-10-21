Las exportaciones de carne generaron US$ 2.800 millones de ingresos en 2025

as exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en septiembre pasado un volumen de 71.300 toneladas y generaron ingresos por US$410,9 millones, un nuevo récord mensual.

Además, en los primeros 9 meses de 2025 sumaron 521.600 de toneladas y generaron ingresos de divisas por 2.764,6 millones de dólares.

Pese a una leve retracción del 1,7% en los embarques frente a agosto, el valor exportado creció un 2,3% mensual en septiembre con relación a agosto, impulsado por la mejora en los precios internacionales, según un relevamiento del Consorcio Cárnico ABC.

"Con relación a septiembre de 2024, los volúmenes exportados resultan un 1,9% inferiores mientras que el valor obtenido por exportaciones fue un 37,2% superior gracias al aumento de los precios internacionales", señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El precio promedio de exportación de la carne bovina refrigerada y congelada se ubicó en septiembre en US$5761 por tonelada, un 4,1% más que en agosto y casi 40% por encima del valor registrado un año atrás.

Ravettino sostuvo que "se observa una persistente tendencia a la baja de los precios desde mayo de 2022, que comenzó a revertirse parcialmente desde mediados del segundo trimestre de 2025".

China volvió a consolidarse como el principal destino de exportación, con el 69,1% del total de las compras de septiembre por un valor de unos US$ 200 millones.

En tanto, las exportaciones de carne refrigerada totalizaron 11.400 toneladas, por un valor de US$133,5 millones.

Europa fue el principal destino, con 5400 toneladas por un valor de 75,6 millones de dólares, seguido por Israel con 2300 toneladas por US$21,7 millones y Chile con 1900 toneladas por US$15,8 millones.