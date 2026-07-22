Las exportaciones de carne crecieron más de 40% en el primer semestre

Entre enero y junio último, las ventas de carne al exterior totalizaron 2.394 millones de dólares, más de 43 por ciento respecto a igual período de 2025, según un informe de PromArgentina sobre la base de estadísticas oficiales.

Así, las exportaciones de carne bovina argentina, cuyos principales destinos fueron los mercados chino y estadounidense, representaron 5 por ciento de las ventas totales de país, que en junio de este año alcanzaron el 31.er mes consecutivo con balance positivo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En el acumulado de los primeros seis meses, la venta de carne bovina a Estados Unidos creció 415%, al totalizar el semestre con operaciones por 463 millones de dólares; y sólo en junio último, las exportaciones a ese mismo destino alcanzaron los 101 millones.

El aumento de las exportaciones al mercado estadounidense, uno de los más atractivos a nivel mundial, se explica en parte gracias a la estrategia de promoción comercial liderada por PromArgentina con la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos.

El éxito de esta acción, realizada en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia; la Cancillería; la Embajada de Argentina en Estados Unidos; la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, motivó que en septiembre próximo se lleve a cabo una segunda edición.

Según el INDEC, las exportaciones de productos argentinos alcanzaron en junio un valor de 9.055 millones dólares, lo que significó un incremento interanual de 24,5%; por su parte, las importaciones totalizaron 6.861 millones, al tener un crecimiento interanual de 7,3%.

Como resultado, la balanza comercial registró un superávit de 2.194 millones de dólares, unos 1.314 millones por encima del mismo mes de 2025; y el intercambio total sumó 15.916 millones, el máximo valor desde agosto de 2022.

Asimismo, las exportaciones totales del primer semestre de 2026 son las más altas desde que se tiene registro para ese período, con un total de 49.454 millones de dólares (+24,4% interanual) y un saldo positivo acumulado de 13.923 millones.

En el primer semestre del año, los tres principales destinos de exportación de Argentina fueron Brasil (13.904 millones de dólares), China (12.873 millones) y Estados Unidos (8.142 millones), mientras que los mejores intercambios superavitarios del período se dieron con Chile (2.808 millones), India (2.538 millones) y Estados Unidos (1.574 millones).