Las exportaciones apícolas alcanzaron el mayor volumen de los últimos años

Durante los primeros ocho meses del año, las exportaciones del complejo apícola (miel, cera, polen, material vivo) alcanzaron las 60.622 toneladas, con un incremento cercano a 5% respecto al mismo período de 2024, de acuerdo a datos del Indec.

Así, tuvieron el mayor volumen exportado de los últimos siete años, destacó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación en un comunicado.

Entre los productos comercializados se destacan, con el mayor nivel de crecimiento, la cera de abejas con 52,9%, seguido por las abejas (material vivo), con 21%.

A su vez, el valor de las exportaciones se incrementó un 13,2%, alcanzando los 143 millones de dólares.

El crecimiento interanual del complejo se explicó casi en su totalidad por las ventas de miel, que concentró 94% del total.

El aumento del monto total de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por una mejora en los precios internacionales, que registraron una variación positiva de 8,6%, ubicándose en 2.360 dólares por tonelada.

En cuanto a los destinos de venta, los principales se concentran en Estados Unidos y Alemania que representan más de 75% del total.

Le siguen España, Japón, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Italia, Reino Unido, entre otros.

Se destaca el regreso de Italia como destino de exportación tras dos años de frenar sus compras.

Respecto del material vivo, en 2025 se exportaron 34.218 abejas reinas a Dinamarca, España, Líbano, Francia e Italia.

Por su parte, la cera se exportó principalmente a Estados Unidos.

La apicultura es una cadena ubicada en casi todas las provincias del país.

En 2025, el número de productores se incrementó 5% alcanzando los 22.330, que trabajan 4,2 millones de colmenas.

Más del 90% de la producción se destina a la exportación.

A nivel mundial, la Argentina ocupa la 5° posición como productor y es el 4° exportador mundial de miel.