Las exportaciones agroindustriales fortalecen su tendencia de crecimiento

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía destacó que durante los primeros siete meses de 2025 las exportaciones agroindustriales crecieron un 6 por ciento en volumen respecto del mismo período de 2024, por un total de 65,5 millones de toneladas y un valor de 28.220 millones de dólares.

Los primeros diez complejos representan el 87 por ciento del valor exportado. En orden de importancia: soja, maíz, bovinos, trigo, girasol, acuicultura y pesca, cebada, lácteos, maní y uva.

Entre los crecimientos más destacados de los primeros complejos exportadores se encuentra el de maní con 47 por ciento de aumento en el volumen exportado; 31 por ciento el complejo trigo; 25 por ciento el de girasol; 7 por ciento de la pesca y 3 por ciento el maíz.

Los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron, en orden de importancia: China, India, Brasil, Vietnam, Chile, Estados Unidos, Perú, Arabia, Malasia y Países Bajos, representando los primeros 10 algo más del 50 por ciento del total exportado.

Productos de alto valor unitario

Al analizar los productos exportados en el promedio enero-julio y sus valores por tonelada, surgen algunos datos de interés que muestran crecimientos interesantes en productos transformados, en algunos casos listos para el consumo y diferenciados, sostuvo el informe.

Se destacan entre ellos la mejora en la exportación de semillas que cotizan en 45.500 USD/tn; los aceites esenciales tanto de limón como de otras especies, con valores que rondan en promedio los 23.000 USD/tn, carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada cotizada en 10.428 USD/tn; aceite de jojoba, 9.528 USD/tn; cacao y sus preparaciones 9.014 USD/tn; huevos sin cáscara, 7.221 USD/tn; queso pasta azul, 6.884 USD/tn; ceras, 5.470 USD/Tn; preparaciones de papa, 4.661 USD/Tn; vino espumoso, 4.656 USD/tn; semillas de trébol, 3.978 USD/tn; jugo de naranja, 3.776 USD/tn; entre otros.

Además, se observan exportaciones incipientes en productos tales como café soluble, pimienta, concentrados de café, plantas, confecciones de chocolate, levaduras muertas, concentrados de yerba mate, orégano, entre otros.

El análisis muestra la diversidad de productos que los productores argentinos son capaces de ofrecer al mundo en cada una de las regiones del país: inversiones, empleo, desarrollo regional y diferenciación por atributos de valor, acompañados por políticas que simplifican normas y trámites, abren mercados y promueven la innovación, dan por resultado un creciente perfil exportador.