Las exportaciones agroindustriales crecieron 9% en volumen este año

Entre enero y agosto de 2025 la agroindustria argentina exportó a más de 130 destinos, alcanzando 78% del total comercializado en volumen por el país, informó hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En los primeros ocho meses del año, se exportaron 76,15 millones de toneladas por un monto de 33.056 millones de dólares, con un aumento de 9% en volumen y 4% en el monto exportado respecto del mismo período de 2024.

El 81% de las exportaciones agroindustriales están representadas por los 10 complejos más importantes (en orden decreciente de generación de divisas): soja, maíz, trigo, bovinos, girasol, cebada, maní, hortalizas pesadas, foresto-industria y sorgo.

Dentro de estos complejos, el de trigo fue que el obtuvo el mayor nivel de aumento en volumen con 40% respecto del año anterior; seguido por maní, con 34%; girasol y sorgo, 26%; foresto industria, 24%; soja, 8%; y cebada, 3%.

Entre los productos que observaron mayores crecimientos durante el período analizado se destaca el aceite esencial de naranja, con un aumento de 364% en volumen; aceite de jojoba, 344%; preparaciones de durazno, 293%; porotos de las especies vigna, mungo o radiata secos desvainados, 245%; alimentos para animales, 113%; vermut, 109%; bebidas alcohólicas, 105% o panificados, 103%.

Los principales destinos de venta de los productos agroindustriales fueron Vietnam, China, Brasil, Arabia, Perú, Chile, Malasia, India, Argelia e Indonesia, representando los primeros 10 algo más del 50% del total exportado.

Dentro de los bloques económicos a los que exporta la Argentina, se destaca el incremento en las ventas a los países africanos que conforman el SACU (Unión Aduanera de África Austral), con un crecimiento de 477% en volumen; seguido por Medio Oriente, con 50%; Unión Europea, 28%; Mercosur, 9%, entre los más relevantes.

"Las medidas adoptadas en materia de reducción de impuestos, simplificación de normativas y de procedimientos están facilitando el proceso exportador y permitiendo incrementar las exportaciones", aseguran desde la cartera agropecuaria.

Y agregan: "Se trata de un objetivo de gestión prioritario del gobierno nacional que contribuye a mejorar las condiciones competitivas de las cadenas de valor y promover el desarrollo territorial en cada rincón de la Argentina".