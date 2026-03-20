Las exportaciones agroindustriales crecieron 7% en el primer bimestre

Las ventas al exterior de la agroindustria en enero y febrero generaron ingresos por US$ 7.463 millones, 489 millones más que en igual período de 2025, según el relevamiento mensual del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Durante febrero, las divisas generadas por el sector ascendieron a US$ 3.341 millones de dólares y, si bien son 158 millones inferior a febrero de 2025 (-4,5%), el balance del primer bimestre sigue siendo positivo con un alza de 7% interanual.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los complejos de Trigo, Girasol y Carne + Cuero vacuno, que fueron los pilares de la suba en lo que va del año.

Por su parte, los complejos de Maíz, Soja y Manisero mostraron una retracción que amortiguó el crecimiento del índice general.

En términos relativos, los sectores con mayor dinamismo durante este periodo fueron el Tabacalero, Girasol y Porcinos.

Es notable el crecimiento del complejo Girasol, que registró una variación positiva del 220% en el acumulado bimestral frente a 2025.

Desde el CAA se sigue con atención la evolución de la competitividad externa, aclararon en su informe.

Aunque el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) experimentó una disminución de 4% respecto al nivel del mes anterior, se mantiene 3% por encima del promedio registrado en 2025.