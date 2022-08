“Las expectativas son proporcionales a la decepción con Alberto Fernández"

En La vuelta a Casa nos comunicamos con el sociólogo Carlos De Angelis para consultarle sobre el actual escenario político que tiene Argentina.

Al comenzar la nota y relatar sobre lo sucede en el país el De Angelis resaltó: “Se ha generado una expectativa, casi como a la de un nuevo presidente. Su surgimiento hay que ponerlo en contexto de un gobierno con muchas dificultades, como la pandemia global, que no pudo cumplir promesas, más un deterioro muy rápido de la situación económica", en ese sentido apuntó a la inflación y a la urgencia de los sectores populares que están en muchas dificultades, y concluyó que todo exigía: "un cambio que implicaba un golpe de timón”.

Se le consultó sobre las condiciones en las que Sergio Massa es llevado al Ministerio de economía y aseguró: “Las expectativas son proporcionales a la decepción que generó Alberto Fernández, una figura que traía aire fresco distinto del kirchnerismo y fracasó", recordó, al respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "La coalición gobernante votó dividida el acuerdo con el FMI. La situación se ha puesto muy difícil”.

El analista admitió: "me hubiera gustado una cadena nacional explicando cómo se llegó a esto, Alberto no explicó cómo se llegó a esta situación”, “Massa pide tres meses, yo creo que la sociedad no le da 3 meses ni a Mandela”.

De Angelis concluyó explicando: “Esto es apagar el fuego. Massa, renuncia para ponerse en la línea del año que viene, es legítimo". Agregó en síntesis: "No es mecánica la cosa, no es fácil bajar la jubilación, va haber un ajuste que espero que sea con rostro humano. Tendrán que hablar con los sectores del agro y de la minería. Hay sectores que se han beneficiado mucho".

Escuchá la nota completa:

