Las estafas virtuales a la orden del día

No todos los chatbots son seguros: nunca se conocen las precauciones de seguridad que se tomaron en su desarrollo.

La seguridad de los chatbots es un tema muy amplio, ya que existen innumerables formas de crear un chatbot o agentes de IA, así como infinitos casos de uso.

Cada una de estas diferencias conllevará un aspecto de seguridad único que deberás tener en cuenta.

El equipo de Viva la pepa, conversó con Alan Mai especialista en ciberseguridad; CEO de Bloka con operaciones en Argentina, España, Paraguay y Uruguay y experto en protección de datos, concientización sobre ciberseguridad y estrategias de defensa digital para empresas.

La charla abordó la estafa que en los últimos días se conoció en torno a un conocido supermercado del cual los estafadores obtuvieron datos sensibles de centenares de clientes.

Mai alertó que uno de los problemas más grandes es la confianza de la gente, o el desconocimiento de las metodologías, por eso "hay que hablarlo todo el tiempo y en diversos ámbitos" y otro tema es que hay poca legislación sobre el tema.