En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

El 9 de julio de 1950 a las 21.30 horas, Radio del Estado presentó la obra "Canción de Primavera", de José Maturana, dirigida por Alberto Vaccarezza hijo, dando inicia al ciclo de “Las Dos Carátulas. El Teatro de la Humanidad”.

Desde 1990 y hasta 2023, el ciclo se extendió de manera ininterrumpida bajo la dirección de la reconocida actriz Nora Massi logrando importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional.