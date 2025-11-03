"Las designaciones de Adorni y Santilli son una excelente decisión del presidente"

La diputada nacional Patricia Vásquez, quien recientemente se incorporó al bloque de La Libertad Avanza (LLA) tras dejar el PRO, dialogó con el equipo de Creer o reventar y afirmó que "es una decisión que viene decantado desde hace tiempo y siento la necesidad de acompañar fuertemente la fortaleza que necesita el Gobierno para llevar a cabo las reformas que ratificó la gente en la última elección". "Estoy de acuerdo con el cambio y creo que no lo logramos en su momento", señaló.

Además, Vásquez resaltó que "es una excelente decisión del presidente" nombrar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y a Diego Santilli como ministro del Interior. "Me parece excelente que tengan ese lugar", subrayó.

"El presidente fue sumamente abierto a entender el mensaje de las urnas, tanto en septiembre como en octubre: vio los errores y corrigió. Está llevando a cabo lo que siempre se propuso; de alguna manera lo dejaron y en otras no, y está claro que el Congreso fue una máquina de impedir", dijo.

Por otro lado, la diputada cuestionó al expresidente Mauricio Macri por haber criticado públicamente al gobierno de Javier Milei y subrayó: "Me pareció inoportuno, que no suma y que resta. Su opinión es importante, pero que la dé en privado".