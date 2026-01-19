“Las de siempre. Un chat de amigas”, unipersonal que se sumerge en la vida de las mujeres de más de 50 años

La comedia aborda con humor y acidez la proximidad de una cita de la protagonista, Mara, con un hombre que conoció en una aplicación. El chat de amigas de WhatsApp se vuelve eje narrativo y motor de la acción. A días del estreno que será este 23 de enero, Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la actriz protagonista de la obra.

“El 25 fue un año intenso y ahora estoy preparándome para esta función del viernes” del unipersonal que “estrené en diciembre”.

“Aparecen un montón de personajes, yo hago cinco. Aparte hay más amigas que aparecen sus voces en off, de diez mujeres grosas”, explicó Emilia Mazer.

“El desafío era hacer varios de los personajes”, admite, y “cómo podemos hablar de estas cosas que nos pasan a las mujeres”.

“Todo surgió por la cuestión de la tecnología metida en las emociones y en la afectividad, en tiempos de anomalías sociales y afectivas”.

El estreno será este viernes 23 de enero, a las 20:30 en el Chacarerean Teatre, con libro y dirección de Vero Lorca y la colaboración del guión de Ale Bavera y Emilia Mazer.