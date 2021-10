DESCARGAR

Las Crónicas de Novo! Por Ica Novo

El músico cordobés le dedicó su columna a Charly García, viajando al día que lo conoció, el 20 de diciembre de 1991 durante el recital de Mercedes Sosa, en el estadio de Ferro. Ica cantaba con la Negra por primera vez y Charly, por supuesto, era uno de los artistas invitados.

“Yo fui en auto desde lo de Mercedes, donde estaba parando, fui con ella, manejando ella. Cuando llegamos, ella fue con sus músicos, yo me quedé conversando con algunos amigos que había entre los artistas. Y cuando me dirigí al escenario lo vi a Charly García en una actitud que me recordó tanto a mis preparativos para tocar, haciendo un cifrado de urgencia, él en el piso agachado, sentado en cuclillas, escribiendo letras y cifrados para los músicos. Charly creo que es un genio de la música. Fue un tipo que ha evolucionado, siempre se superó a sí mismo, dijo cosas con gran poesía, gran sinceridad y gran conciencia de lo necesario de decir en cada momento histórico. La verdad que lo quiero mucho a Charly. La única vez que me crucé con él fue esa vez. Yo terminé de cantar con Mercedes y, cuando voy para detrás del escenario, me para él y me dice algo que me llamó mucho la atención, porque en el mundo del rock yo hubiera esperado que me dijera: ‘¡Bien loco!’, o algo así. Pero no me dijo eso, me dijo algo que me impresionó y me emocionó mucho, y me emociona contarlo ahora. Me dijo: ‘¡Felicitaciones compañero!’. Qué hermoso por favor”.

Muchas gracias Ica por los recuerdos y por esta versión exclusiva en bombo y voz de “Los dinosaurios”.

Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo sábado, ya madrugada del domingo.