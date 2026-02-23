Las conductas de los perros y los gatos: ¿cuáles características los diferencia y cómo es la interacción entre ellos?

El médico veterinario y especialista en comportamiento canino y felino Fernando Catrina, en diálogo con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional, habló sobre las diferencias en el comportamiento de perros y gatos.

"Son dos especies diferentes, aunque comparten algunas características en común. En el caso de perros, gatos y humanos necesitamos establecernos en un territorio para establecer vínculos. Pero los gatos necesitan mucho que el territorio sea confortable desde su punta de vista. El perro además de lo territorial, necesita un vínculo adecuado con su utor o copropietario, o conviviente. Un humano o de otra especie también", describió.

En la interacción entre el perro y el gato, el especialista dijo que en general el segundo se impone sobre el primero. "Las dos especies necesitan el lenguaje gestual. Con su cuerpos ellos hablan, los gatos son muy perceptivos a los cambios de energías", agregó.