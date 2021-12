“Las comunidades originarias tienen mucho apoyo de la gente”

“Estoy en el acampe en Bs.As que se está haciendo por la prórroga de ley 26.160, hay representantes de 40 pueblos originarios esperando a lo que se decida en la Cámara de Diputados. La ley tiene media sanción y ahora la Cámara debe tratarla y decidir si la van a prorrogar o no. El Decreto del Presidente Fernández está siendo enjuiciado porque dicen que no es constitucional y es por eso que es importante la prórroga por ley, por suerte hay mucha solidaridad de muchas comunidades y de compatriotas, por suerte no es como en el pasado. El jueves se realizará una marcha de ambientalistas en reclamo de la continuidad de los desmontes y el domingo 19 a las 17 Hs. se hará un festival de música con la presencia de los hermanos afro de San Telmo y grupos musicales de Ecuador, Bolivia y Perú”, indicó el escritor e integrante de la comunidad wichi.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMAS: CHE NEGRE- OIQUIAXAIC

EDICIÓN ESPECIAL CIERRE DE AÑO