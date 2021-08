En comunicación desde Morillos con el Programa Especial Salta Elige que se emite por Radio Nacional Salta AM 690 FM102.7, Lucía Ruiz, candidata campesina de esa localidad, nos cuenta cómo se están desarrollando los comicios en esta parte de la provincia: “La jornada es muy tranquila, pero aún no llegamos a completar el 50% del padrón. Es muy poca la gente que se ha acercado a votar, cosa que nos sorprendió porque no eran nuestras expectativas. En general los campesinos y los integrantes de las comunidades originarias sí vinieron a votar, falta que asista la gente del pueblo. El porcentaje es mucho menor a otras elecciones y se supone que el conflicto docente influyó en esta situación. Lamentablemente Mashur Lapad está sacando en camiones a las comunidades originarias para que vayan a votar o los retienen días antes de la votación para darles de comer y les secuestran el documento, sobre todo en Capitán Pagé. Inclusive traen gente en colectivos desde otras zonas de Salta, que tienen domicilio aquí, para que vengan a sufragar Es una vieja práctica vergonzosa que se repite y que juega con la pobreza de la gente manipulándola.”

